Faurecia fournira à Hyvia des systèmes de stockage d'hydrogène

(Boursier.com) — Faurecia va fournir à Hyvia, co-entreprise entre Renault et Plug, des systèmes de stockage d'hydrogène de nouvelle génération pour la production en série du Renault master h2-tech. Ces systèmes seront produits dans l'usine d'Allenjoie (Doubs) qui dispose d'une capacité de production de plus de 100.000 réservoirs par an.