Faurecia finalise l'acquisition de SAS









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — A la suite de l'autorisation par les autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations, Faurecia annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de Continental des 50% restants de SAS, dont le projet avait été annoncé le 14 octobre 2019. SAS est un acteur majeur de l'assemblage et de la logistique de modules complexes pour l'intérieur des véhicules, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 740 millions d'euros (IFRS15) et qui emploie près de 4 490 collaborateurs.

Cette acquisition renforce la stratégie " Cockpit du Futur " de Faurecia et élargit son offre en matière d'intégration de systèmes, couvrant à présent l'ensemble des modules de l'intérieur ainsi que des lignes de produits telles que l'éclairage et le confort thermique. Elle renforce également le réseau d'usines "Just-In-Time" de Faurecia, avec 20 sites en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Chine. SAS dispose d'un carnet de commandes à fort potentiel de croissance et le développement des ventes poursuivra son accélération grâce à une diversification régionale et un élargissement du portefeuille clients, notamment en Chine.

Ce projet est immédiatement relutif pour Faurecia en termes de marge opérationnelle, de résultat net et de rentabilité des capitaux investis. SAS, rebaptisée "SAS Interior Modules" et dirigée par Hagen Wiesner, Vice-Président Exécutif, sera en charge de toute l'activité assemblage des modules intérieurs de Faurecia. La performance financière de SAS Interior Modules, sera consolidée au sein de l'activité "Interiors" de Faurecia. Des synergies sont attendues dans les domaines des méthodes industrielles, de la logistique et de l'optimisation géographique ainsi que dans les domaines des achats et des frais généraux et administratifs.

Patrick Koller, directeur général de Faurecia, déclare : "Je souhaite la bienvenue à tous les collaborateurs de SAS au sein de la communauté Faurecia. Par son expertise dans les domaines de l'assemblage de modules complexes de l'intérieur et de l'intégration de systèmes, SAS vient renforcer notre stratégie Cockpit du Futur et soutenir notre plan de croissance rentable."