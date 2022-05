Faurecia et Veolia, pionniers dans l'utilisation de plastiques recyclés pour l'intérieur des voitures

(Boursier.com) — Faurecia , société du groupe FORVIA, et Veolia ont signé un accord de coopération et de recherche pour développer conjointement des composés innovants pour les modules intérieurs de voitures visant à atteindre 30 % de contenu recyclé en moyenne dès 2025. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises pourront accélérer le déploiement européen de solutions révolutionnaires pour les intérieurs de véhicules plus durables, telles que les tableaux de bord, les panneaux de portes et les consoles centrales. Veolia commencera à produire des matières premières secondaires sur ses sites de recyclage existants en France dès 2023.

L'utilisation de plastiques recyclés est l'un des principaux défis de la transformation écologique dans l'industrie automobile. En effet, celle-ci joue un rôle prépondérant dans la réduction des émissions de CO2 et dans l'amélioration des performances environnementales de la voiture. Aujourd'hui, la plupart des intérieurs automobiles sont fabriqués à partir de matériaux vierges.

Ce partenariat stratégique permettra de mutualiser les expertises complémentaires des deux entreprises pour le développement de composés durables, d'exigences strictes en matière d'architecture automobile, d'approvisionnement et de préparation innovante des déchets plastiques industriels et post-consommation.

Acteur majeur du recyclage, Veolia fournit depuis plus de 5 ans des grades de polypropylène à l'industrie automobile en France. Ce projet, établi en coopération avec Faurecia, permettra ainsi à Veolia d'étendre sa gamme de composants automobiles à l'intérieur des véhicules.

En 2011, Faurecia a été le premier équipementier automobile à présenter une gamme complète de solutions de cockpit en bio-composite avec NAFILean(R). Plus d'une décennie plus tard et présents dans environ 13 millions de véhicules, l'empreinte CO2 de ces produits est inférieure de 28% à celle de leurs homologues conventionnels entièrement en plastiques.

Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : "En tant qu'équipementier automobile disposant d'un portefeuille de matériaux durables de premier plan, nous sommes particulièrement bien positionnés pour fournir des solutions innovantes aux constructeurs automobiles et à leurs clients. En combinant notre innovation et nos forces industrielles avec Veolia, nous allons accélérer l'introduction de matériaux durables révolutionnaires et leur mise sur le marché, tout en contribuant à réduire les déchets plastiques et à renforcer l'économie circulaire. Cet accord contribuera également fortement à la feuille de route de Faurecia vers la neutralité en CO 2 pour le scope 3, basée sur les principes d'utiliser moins, d'utiliser mieux et d'utiliser plus longtemps."

"Face à la hausse de la demande en plastique recyclé dans tous les secteurs dans le contexte de la rareté de la ressource, il est nécessaire de recycler un plus grand nombre de flux de déchets plastiques. La collaboration avec Faurecia nous permet d'augmenter notre offre de matières premières secondaires pour l'industrie automobile grâce au développement de composés à haute valeur ajoutée. Ces solutions pour des intérieurs de véhicules plus durables seront aussi un fort contributeur à la mobilité durable, qui est au coeur de la transformation écologique" explique Estelle Brachlianoff, Directrice Générale Adjointe en charge des opérations de Veolia. "Déjà présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage, Veolia accroît ses capacités de recyclage des plastiques grâce à des investissements continus dans l'industrialisation et dans l'extension de ses sites de recyclage existants en France et dans le monde, avec l'objectif d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025".

Conformément aux objectifs ambitieux du groupe en matière de neutralité CO2, Faurecia a créé en 2021 une division transversale dédiée aux matériaux durables pour développer et fabriquer des matériaux de pointe. Cette division vise à proposer un cockpit complet à faible émission de CO2, voire des matériaux à CO2 négatif, afin de soutenir les objectifs de durabilité des équipementiers.