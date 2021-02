Faurecia et Renault vont collaborer sur les systèmes de stockage d'hydrogène

(Boursier.com) — Faurecia et Groupe Renault vont collaborer dans le domaine des systèmes de stockage d'hydrogène pour des véhicules utilitaires légers à hydrogène. A partir de fin 2021, Faurecia fournira au Groupe Renault des systèmes de stockage à hydrogène pour une première flotte de véhicules utilitaires légers. Ces systèmes seront développés et produits dans son centre d'expertise mondial de Bavans, en France. En fonction des volumes, l'augmentation de la production sera étendue à une nouvelle usine dédiée aux systèmes de stockage d'hydrogène que Faurecia projette de construire à Allenjoie, en France.