Faurecia : encore des avis d'analystes

(Boursier.com) — Dans un marché animé, Faurecia reperd 1%, à 18,65 euros ce jeudi, malgré HSBC qui est à l'achat sur l'équipementier automobile en visant un cours de 26 euros, contre 21 précédemment. Morgan Stanley était récemment repassé plus prudemment de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier en cible un cours de 20 euros. Le dernier point annuel avait toutefois confirmé un net redressement des comptes au second semestre et un bon "momentum" d'activité au quatrième trimestre. En bourse, la hausse de la valeur reste ainsi supérieure à 33% depuis le 1er janvier en bourse de Paris.

Parmi les autres avis de brokers, JP Morgan est à 'surpondérer', tandis que Citigroup a relevé le curseur à 28 euros sur l'équipementier, Berenberg ayant ajusté la mire à 25 euros avec un avis acheteur. Le dernier point financier a confirmé un net redressement au second semestre 2022 et un bon "momentum" d'activité au quatrième trimestre, a expliqué le broker. De plus, le plan de cessions d'actifs annoncé pour finalisation fin 2023 est quasiment bouclé avec des accords avec Cummins et Motherson, sécurisant l'effort de désendettement de 1 MdE en 2023.