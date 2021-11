Faurecia détiendra 79,5% d'Hella

(Boursier.com) — La période additionnelle d'acceptation de l'offre publique volontaire d'achat des actions Hella GmbH & Co. KGaA lancée par Faurecia le 27 septembre dernier s'est achevée le 11 novembre. Les actionnaires d'Hella ont apporté un nombre total de 21.662.359 actions au cours de la période d'offre. Ensemble avec la participation de 60% détenue par le pool familial, Faurecia acquerra 79,5% des actions Hella lors de la réalisation de l'opération. Cela représentera pour Faurecia un investissement de 5,3 milliards d'euros et permettra au groupe de bénéficier d'une plus grande flexibilité financière, en comparaison des 6,7 milliards d'euros que représentent 100% des actions Hella à 60 euros par action.

Avec une participation de 79,5%, et compte tenu de la forme sociale de Hella GmbH & Co. KGaA, Faurecia confirme la mise en oeuvre des synergies identifiées et du plan d'optimisation dès le premier jour suivant la réalisation de l'opération. Depuis l'annonce de la transaction le 14 août, Faurecia et Hella ont progressé dans la préparation de leur intégration après réalisation de l'opération. Les deux groupes "sont parfaitement alignés pour fonctionner efficacement dès le premier jour". La réalisation de l'opération, comprenant le règlement-livraison de l'offre publique, reste soumise à l'obtention de certaines autorisations réglementaires. La réalisation de l'opération est attendue au début de l'année 2022.