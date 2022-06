Faurecia : copieux rebond

(Boursier.com) — Faurecia s'offre un copieux rebond de plus de 7% à 25,5 euros et efface ainsi sa lourde chute de vendredi dans la foulée de l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de 705 millions d'euros destinée à financer une partie de l'acquisition de Hella. Prenant acte de cette annonce, Invest Securities réitère son avis 'achat' sur le titre avec un objectif ramené de 37,4 à 32,4 euros. Le dernier volet du financement de l'acquisition de Hella, lancée en août 2021, a donc été annoncé vendredi, un peu par surprise, surtout concernant la décote, proche de 40% avec cette émission proposée à 15,5 euros pour un montant global de 705 ME, affirme le broker.

Post création de 45 millions d'actions nouvelles, le nombre d'actions monte mécaniquement de +15% par rapport à ses estimations (IS : 171 M attendus) à 197 millions de titres. Le courtier maintient son opinion positive sur le dossier au regard du potentiel et de la faiblesse préservée des multiples en dépit de cette nouvelle baisse de ses estimations de bpa.

UBS ('achat') est "content" que la société ait finalement fait cette annonce car l'attente pesait clairement sur le titre. La clarté est la bienvenue même si le capital levé et la décote sont tous deux plus élevés que prévu. La Deutsche Bank ('achat') explique également que "l'annonce supprime l'épée de Damoclès pesant sur les actions". Pour le spécialiste, le positif l'emporte malgré la volatilité du marché, l'environnement macro actuel et la dilution implicite.