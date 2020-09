Faurecia chute après la modification de l'accord de fusion entre PSA et Fiat

Faurecia chute après la modification de l'accord de fusion entre PSA et Fiat









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia est sous pression ce mardi, en baisse marquée de 6,7% à 39,7 euros. Un repli qui s'accompagne de gros volumes puisque plus de 1,3 million de pièces ont déjà changé de main, soit environ 1% du capital. A la suite de la modification de certains termes de l'accord de fusion entre PSA et Fiat Chrysler, la participation de 46% de PSA dans l'équipementier automobile sera distribuée après la clôture à tous les actionnaires de Stellantis, la compagnie qui naîtra de la fusion, et plus seulement aux seuls actionnaires de PSA avant la finalisation de l'opération. Les actionnaires de FCA et PSA recevront ainsi chacun 23% de Faurecia.

Rappelons par ailleurs que le groupe quittera le CAC Next 20 la semaine prochaine suite aux dernières décisions du Comité scientifique d'Euronext.