Faurecia choisit Schneider Electric comme partenaire privilégié pour son objectif de neutralité carbone

Faurecia choisit Schneider Electric comme partenaire privilégié pour son objectif de neutralité carbone









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia annonce aujourd'hui avoir choisi Schneider Electric comme partenaire privilégié afin de soutenir le Groupe dans son engagement à atteindre la neutralité carbone de ses émissions pour les scopes 1 et 2 à l'horizon 2025. Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, accompagnera Faurecia dans la première étape de son programme de neutralité carbone qui vise à décarboniser ses activités.

Une part significative des émissions de gaz à effet de serre des activités de Faurecia est constituée d'émissions directes issues de sites gérés par le Groupe et d'émissions indirectes liées à l'énergie achetée (scopes 1 et 2 respectivement). La première étape du programme consistera en l'achat d'énergie produite à partir de carburants à faible teneur en carbone ou issue de sources renouvelables, et en la réduction de l'énergie consommée via l'adoption de solutions numériques innovantes ciblant l'efficacité énergétique et la récupération de chaleur sur l'ensemble des 300 sites Faurecia à travers le monde.

Outre cette première étape visant la neutralité carbone de ses émissions de scopes 1 et 2 à l'horizon 2025, le Groupe entend atteindre la neutralité carbone de ses émissions contrôlées d'ici 2030 (scopes 1, 2 et la majeure partie du scope 3 à l'exception des émissions liées aux véhicules équipés de solutions Faurecia), et la neutralité carbone complète dans l'ensemble des scopes d'ici 2050.