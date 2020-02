Faurecia bondit après une belle publication

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Faurecia bondit de 4,2% à 44,9 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant la solide publication annuelle de l'équipementier automobile. La firme a dégagé l'an passé un résultat opérationnel de 1,283 milliard d'euros et une marge opérationnelle de 7,2% (7,4% hors effet dilutif de Clarion) pour des ventes de 17,8 milliards d'euros, en hausse de 1,4% en données publiées, mais en baisse de 3% à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion. Le bénéfice net, part du groupe, a reculé de 16% à 589,7 millions d'euros sous l'effet notamment des coûts de restructuration pour s'adapter aux conditions de marché et à l'acquisition de Clarion.

Le groupe, qui a par ailleurs annoncé une hausse de son dividende à 1,30 euro par action, anticipe cette année une marge opérationnelle supérieure à 7,2% et un cash-flow net supérieur à 500 ME.