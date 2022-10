Faurecia : au rebond

(Boursier.com) — Faurecia remonte de 3,2% à 13,7 euros en ce début de semaine à Paris. L'actualité autour de l'équipementier automobile est marquée par plusieurs notes d'analystes à la suite de la publication trimestrielle de la société. Kepler Cheuvreux a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 22 euros. Invest Securities a également confirmé son conseil 'achat' avec un objectif ajusté de 26,5 à 22,5 euros. Avant le CMD du 3 et 4 novembre et après une chute du titre de 65% depuis le premier janvier, ce n'est plus le moment de céder à la tentation de "jeter l'éponge" mais la capacité de conviction des dirigeants sera mise à rude épreuve, souligne le broker.

La Deutsche Bank a de son côté coupé sa cible de 35 à 25 euros ('acheter'). Faurecia a annoncé de solides revenus au troisième trimestre et a relevé sa guidance de chiffre d'affaires 2022, mais le marché reste concentré sur le prochain CMD. Avant cela, la direction a déjà fourni des commentaires sur les vents contraires potentiels en matière de coûts en 2023 ainsi que sur le décalage sur une partie des coûts pour les équipementiers. D'ici là, les révisions du consensus pour 2023 seront probablement négatives, mais offrent l'occasion de se concentrer sur le côté positif du CMD. L'évènement permettra probablement à la direction de fournir plus de détails sur les progrès du groupe en matière de désendettement ainsi que sur sa façon de faire face à la volatilité actuelle du marché et à la pression sur les coûts.