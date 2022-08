Faurecia : au rebond

(Boursier.com) — Fortement secoué hier, Faurecia remonte de 3,2% à 16,5 euros en début de séance à Paris. Exane BNP Paribas a réitéré son avis 'surperformer' et son objectif de 28 euros sur le dossier. L'équipementier automobile a été délaissé hier, comme la plupart de ses concurrents, les investisseurs s'inquiétant toujours fortement de l'inflation galopante actuelle. A l'issue du premier semestre, le groupe avait estimé l'impact brut total de l'inflation sur ses résultats à 500 millions d'euros. Ce qui ne l'avait pas empêché de confirmer ses objectifs 2022 (qui incluent la consolidation de Hella sur 11 mois), à savoir une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et des ventes entre 23 et 24 MdsE.