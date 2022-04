Faurecia : au rebond !

(Boursier.com) — Faurecia rebondit de près de 5% ce jeudi, à 24 euros, alors que le secteur automobile reste sous haute surveillance sur la place parisienne... L'équipementier fait partie des titres parmi les plus impactés sur le plan boursier au sein du secteur depuis le début du conflit en Ukraine. Parmi les derniers avis de brokers, RBC a ajusté son objectif de cours à 36 euros, contre 41 euros auparavant. Morgan Stanley avait déjà ajusté son objectif de cours à 48 euros, contre 56 euros et Barclays avait abaissé son cours cible en nette baisse de 55 à 40 euros et Citigroup avait ajusté son objectif de cours à 44 euros, contre 49 euros précédemment.