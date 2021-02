Faurecia : au rebond !

Faurecia : au rebond !









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia rebondit de 2,6% à 45,6 euros au lendemain d'un repli de 4,7% dans le sillage de la présentation de ses comptes 2020 et de ses objectifs de moyen terme. Les analystes sont nombreux à revenir sur le dossier ce matin à l'image d'Invest Securities qui remonte sa cible de 61 à 68 euros tout en restant à 'acheter'. Le broker évoque une publication 2020 clairement au-dessus des objectifs et des attentes. Les guidances 2021 sont prudentes mais confirment un fort rebond en croissance et en marge d'EBITA par rapport à 2020. Le CMD, qui a chiffré les objectifs 2025 dans le détail, ouvre des perspectives très bien documentées avec un levier de croissance en surperformance supérieure à 5pts et une marge d'EBITA supérieure à 8% en 2025. La faiblesse des multiples n'est pas rationnelle, selon le broker, qui maintient le titre dans sa Sélection IS.

Oddo BHF a de son côté revalorisé l'action de 50 à 60 euros ('surperformer'). L'analyste se dit encore davantage convaincu que le rebond du groupe reste sous-estimé et que l'amélioration de son profil opérationnel et financier devrait permettre d'enclencher un rerating significatif. A court terme, si les considérations techniques (pression vendeuse) liées au spinoff à venir de la participation de Stellantis (39%) l'emportent toutefois, elles reflètent une décote exagérée et confortent le courtier dans l'idée qu'il s'agit d'une opportunité très intéressante (equity story, valorisation, flottant élargi)...

Enfin, Stifel Europe a rehaussé sa cible de 50 à 53 euros tout en maintenant son avis 'acheter'.