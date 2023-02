Faurecia : analystes en soutien

(Boursier.com) — Dans un marché qui peine à repasser en territoire positif ce mardi, Faurecia s'adjuge 1,5% à 20,7 euros. L'équipementier bénéficie du soutien de plusieurs analystes qui ont revu leur copie sur le dossier après la publication annuelle du groupe. Invest Securities a notamment porté son objectif de 23,1 à 29 euros tout en restant à l''achat'. Ce point annuel a confirmé un net redressement au second semestre et un bon " momentum " d'activité au quatrième trimestre, explique le broker. De plus, le plan de cessions d'actifs annoncé pour finalisation fin 2023 est quasiment bouclé avec des accords avec Cummins et Motherson, sécurisant l'effort de désendettement de 1 MdE en 2023. Sauf accident, le rebond peut se poursuivre, affirme le courtier.

Oddo BHF revalorise lui le dossier de 22 à 25 euros ('surperformer'). Sur le strict plan des opérations, cette publication a conforté les progrès de Faurecia/Forvia avec une MOP de 5% (+60 pb vs S1) et une génération de FCF désormais prioritaire et en très forte hausse (+369 ME au S2). Malgré des perspectives 2023 jugées favorables et meilleures qu'attendu (a fortiori en intégrant la prudence du management), le broker ajuste ses estimations en baisse (-8% sur les BPA malgré +1% sur l'EBIT) en raison de l'effet périmètre à la suite des récentes annonces de cessions ainsi que l'intégration d'éléments plus prudents sous l'EBIT (frais financiers et taux d'impôts légèrement plus élevés). Enfin, sur le plan de la valorisation, et en dépit du très bon parcours boursier depuis le premier janvier (+42%, néanmoins après une année 2022 très difficile...), les multiples semblent toujours attractifs avec une PE inférieur à 4.0x qui ne reflète pas encore pleinement le nouveau profil du groupe (portefeuille produits/technologique mais aussi levier financier désormais largement sous contrôle). Faurecia reste le 'Top Pick' de l'analyste parmi les équipementiers.

Stifel voit aussi le cours de l'action continuer à se redresser à partir d'une base faible alors que les signes de désendettement se matérialisent. Le courtier ('achat') remonte le curseur de 26 à 29 euros.