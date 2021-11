Faurecia ajuste sa guidance 2021 en baisse

(Boursier.com) — Le groupe Faurecia annonce ajuster sa guidance 2021 comme suit :

Ventes comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros avec la confirmation d'une forte surperformance organique des ventes de plus de +600 pb (contre "Ventes d'environ 15,5 milliards d'euros et forte surperformance organique des ventes de plus de +600 pb" dans la guidance précédente publiée le 23 septembre)

Marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes (contre "Marge opérationnelle comprise entre 6% et 6,2% des ventes" dans la guidance précédente publiée le 23 septembre)

Cash-flow net supérieur à 300 millions d'euros et ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,6x en fin d'année (contre "Cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 1,5x en fin d'année" dans la guidance précédente publiée le 23 septembre)

Cette guidance révisée est basée sur la dernière prévision de production automobile mondiale d'IHS Markit datée de novembre 2021 d'environ 71 millions de véhicules (avec le retraitement habituellement pratiqué par Faurecia, c'est-à-dire la mise en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine). Elle suppose l'absence de nouveau confinement de grande ampleur susceptible de perturber la production ou les ventes au détail dans toute région de production automobile sur le reste de l'année et elle est basée sur des taux de change moyens en 2021 de 1,20 pour la paire USD/euro et de 7,73 pour la paire CNY/euro.

Ventes

La dernière prévision de production automobile en Europe au 2nd semestre, communiquée par IHS Markit en novembre, a intégré une nouvelle réduction d'environ 1 million de véhicules, soit une baisse de 13% par rapport à la prévision communiquée en septembre (de 7,8 millions à 6,8 millions de véhicules).

En raison du mix géographique de ses ventes (fortement pondéré sur l'Europe, qui représente environ 45 % des ventes du Groupe) et du mix clients dans cette région (les principales révisons en baisse impactent les principaux clients de Faurecia dans la région), Faurecia vise désormais des ventes comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année (contre environ 15,5 milliards d'euros dans la guidance précédente).

La forte surperformance des ventes en année pleine est confirmée à plus de 600 points de base (inchangée par rapport à la guidance précédente).

Résultat opérationnel

Outre l'impact sur le résultat opérationnel des ventes en baisse, Faurecia rencontre des difficultés opérationnelles relatives à un nouveau projet "Seating" en phase de lancement, dans l'état américain du Michigan. Ces difficultés opérationnelles ont déjà été mentionnées dans le communiqué des ventes du 3ème trimestre, publié le 26 octobre, et sont principalement dues au manque de main d'oeuvre qualifiée et stable dans cette région. Cette situation, qui sera résolue avant la fin de l'année, va générer au 4ème trimestre des perturbations et des coûts additionnels (notamment sous-traitance et coûts de non-qualité) qui dépasseront ce qui avait été initialement estimé.

De plus, la poursuite d'arrêts/redémarrages de production décidés par les constructeurs automobiles, même si la situation s'améliore progressivement en novembre, réduit la capacité à flexibiliser les coûts, notamment pour ce qui concerne les livraisons en Juste-A-Temps.

Faurecia vise désormais une marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes (contre 6% à 6,2% des ventes dans la guidance précédente).

Cash-flow net

L'ajustement du cash-flow net résulte des impacts mentionnés ci-dessus sur le résultat opérationnel, donc sur l'EBITDA, mais aussi du besoin en fonds de roulement en fin d'année.

Le besoin en fonds de roulement est impacté par les arrêts/redémarrages continuels de production décidés par les constructeurs automobiles qui empêchent une gestion des stocks aussi efficace que planifiée ; il est également impacté par les moindres volumes de ventes des trois derniers mois qui réduisent de façon mécanique la collecte de cash des clients avant la fin de l'année.

Faurecia vise désormais un cash-flow net supérieur à 300 millions d'euros (contre environ 500 millions d'euros dans la guidance précédente) et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,6x en fin d'année (contre inférieur ou égal à 1,5x dans la guidance précédente).

En ce qui concerne 2022...

Faurecia publiera sa guidance pour l'exercice fiscal 2022 (sur le périmètre Faurecia uniquement) le 21 février 2022, lors de la publication de ses résultats annuels 2021 ; d'ici là, l'acquisition de Hella devrait être finalisée ou proche de l'être.