Faurecia : agenda financier et prévisions 2020

(Boursier.com) — Faurecia communique son agenda financier et ses perspectives pour 2020. Les prochaines diffusions financières se feront aux dates suivantes, avant ouverture des marchés...

- 20 avril 2020 : Ventes du 1er trimestre 2020

- 29 mai 2020 : Assemblée générale annuelle des actionnaires

- 27 juillet 2020 : Résultats du 1er semestre

- 23 octobre 2020 : Ventes du 3e trimestre 2020.

Perspectives 2020

Dans un environnement à visibilité réduite, l'hypothèse actuelle de Faurecia est que la production automobile mondiale devrait baisser d'environ 3% en 2020 par rapport à 2019. La saisonnalité devrait être forte, marquée par un 1er trimestre qui devrait être le plus faible de l'année et attendu en baisse à deux chiffres, principalement en raison de l'Asie et de l'Europe.

Sur la base de cette hypothèse, les objectifs financiers de Faurecia pour l'ensemble de l'exercice 2020 sont les suivants :

- une solide croissance des ventes publiées, incluant un effet périmètre représentant environ 500 points de base (3 mois de Clarion + 11 mois de SAS), et une surperformance de 100 à 200 points de base par rapport à la production automobile mondiale (à périmètre et à taux de change constants)

- une amélioration de la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2% des ventes

- la poursuite de la forte génération de cash, avec un cash-flow net supérieur à 500 millions d'euros

Faurecia précise que ces objectifs financiers n'incluent pas le risque d'un impact éventuel de l'épidémie de Covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Cette guidance 2020 s'inscrit complètement dans les ambitions à moyen terme de 2022 que Faurecia a présentées lors de son Capital Markets Day du 26 novembre 2019. Leurs fondamentaux sont les suivants :

- Les ventes devraient dépasser 20,5 milliards d'euros

- La marge opérationnelle devrait atteindre % des ventes

- Le cash-flow net devrait atteindre 4% des ventes

Dividende