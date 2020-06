Faurecia : AG à huis clos le 26 juin

Faurecia : AG à huis clos le 26 juin









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Assemblée générale mixte de Faurecia se tiendra à huis clos le 26 juin 2020, à 10h au siège social, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Elle sera retransmise en direct sur le site internet du groupe.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 22 mai 2020 et l'avis de convocation a été publié au Balo ainsi que dans les Petites Affiches du 5 juin 2020. Les principales modalités de participation à l'assemblée générale sont rappelées dans ces avis ainsi que dans la brochure de convocation à l'assemblée.

Tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables sont consultables sur le site internet du groupe et/ ou disponibles selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet relative à l'Assemblée générale annuelle 2020, accessible sur le site internet du groupe, qui contient aussi toutes les informations utiles sur cette Assemblée.