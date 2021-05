Faurecia : 250 ME de contrats dans la mobilité hydrogène

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia , entreprise technologique leader de l'industrie automobile, a été sélectionnée par SAIC pour la livraison de réservoirs d'hydrogène destinés à équiper une large flotte de véhicules commerciaux. Ce récent contrat remporté auprès du plus grand constructeur automobile en Chine permet à Faurecia "de confirmer une prise de commandes de plus de 250 millions d'euros de ventes depuis le début de l'année, en phase avec l'objectif d'atteindre une prise de commandes de 500 millions d'euros en 2021 pour les solutions zéro émission à hydrogène".

Au-delà du contrat avec SAIC, Faurecia et Symbio, sa co-entreprise avec Michelin, équiperont des véhicules utilitaires légers, des bus et des véhicules commerciaux pour Safra et Stellantis avec des systèmes de piles à combustible ainsi que des systèmes de stockage d'hydrogène. Faurecia équipera également, à partir de cet été et sur une période de quatre ans, environ 1.600 poids lourds Hyundai qui seront livrés à Hyundai Hydrogen Mobility en Suisse. Faurecia et Renault ont en outre annoncé au début de l'année leur intention de collaborer sur des systèmes de stockage d'hydrogène pour des véhicules utilitaires légers.