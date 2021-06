Fastly : à l'origine de la perturbation géante d'Internet ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fastly perd 2% en pré-séance à Wall Street ce mardi, après une grosse frayeur consécutive à une "panne" ayant provoqué des perturbations il y a quelques instants sur de nombreux sites et notamment ceux du New York Times, de la BBC, de Reddit ou d'Amazon. Les perturbations proviendraient donc de Fastly, fournisseur américain de services cloud et de réseau de diffusion de contenus. Les dysfonctionnements auraient aussi frappé CNN, Bloomberg, Twitch et le site du gouvernement britannique. Il semble que le réseau global de Fastly soit désormais de nouveau opérationnel. Le groupe dit ainsi avoir résolu le problème et rétabli ses services.