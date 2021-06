Fastly : +10,8% à Wall Street, malgré la perturbation géante d'Internet !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Fastly a chuté de 5% mardi en pré-séance à Wall Street, avant de rebondir vivement et de terminer en hausse de 10,85% à la clôture, à 56,20$. Cet hébergeur américain de sites internet dans le cloud a provoqué mardi une grosse frayeur qui a perturbé le web mondial, suite à une panne de ses services. Celle-ci a cependant été rapidement résolue au grand soulagement des investisseurs et des internautes.

Cette panne a provoqué des perturbations sur de très nombreux sites et notamment ceux du New York Times, de la BBC, de Reddit, d'Amazon, ou encore de CNN, Bloomberg, Twitch et des sites du gouvernement britannique.

Sur son site, le fournisseur de service web a rapidement confirmé être à l'origine du problème et avoir lancé une enquête. Dès la mi-journée, Fastly a précisé avoir "identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations sur [ses] POP dans le monde". "Nous avons désactivé cette configuration. Notre réseau mondial revient en ligne", a-t-il ensuite assuré.