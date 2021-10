Fastenal : résultats conformes aux attentes

(Boursier.com) — Fastenal , acteur américain des fournitures industrielles, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 244 millions de dollars et 42 cents par titre, contre 222 millions de dollars un an avant. Les revenus du groupe se sont améliorés de 10% en glissement annuel pour atteindre 1,55 milliard de dollars, malgré une croissance limitée sur certains marchés finaux. Le consensus était de 42 cents de profit par action pour 1,54 milliard de dollars de revenus. Les coûts salariaux ont néanmoins progressé de 17% en glissement annuel. Pour le quatrième trimestre, la compagnie entend limiter les dépenses de transport et produits.