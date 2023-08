Farfetch : -37% !

(Boursier.com) — Farfetch , le site de mode proposant des marques et créateurs, dévisse de 37% désormais à Wall Street vers les 3$. Le détaillant online londonien en produits de luxe a souffert notamment d'une demande plus mitigée aux États-Unis et en Chine. Pour le deuxième trimestre, il a ainsi raté le consensus de ventes. Pour l'année, le groupe anticipe une valeur brute totale des marchandises d'environ 4,4 milliards de dollars, contre 4,9 milliards de dollars précédemment. "Nous avons vu une clientèle de luxe moins dynamique aux États-Unis. En Chine continentale, la réalité est que la reprise n'a pas été aussi robuste que nous l'avions prévu lorsque nous avons publié nos résultats du premier trimestre", a déclaré le directeur général José Neves. Pour le trimestre clos en juin, le groupe a dévoilé des revenus de 572 millions de dollars, en repli de 1,3% en glissement annuel, tandis que le bpa est ressorti déficitaire de 21 cents sur une base ajustée. Le groupe met en avant le nombre record de clients actifs, à 4,1 millions, en hausse de 7% en comparaison de l'an dernier, ou "l'accélération" de la valeur brute des marchandises sur la plateforme digitale à +7%...