FactSet rachète CUSIP pour 1,92 Md$

(Boursier.com) — FactSet , un fournisseur mondial d'informations financières intégrées et d'applications analytiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de CUSIP Global Services (CGS) auprès de S&P Global pour 1,925 milliard de dollars en cash. FactSet s'attend également à recevoir un avantage fiscal estimé à environ 200 millions de dollars dans le cadre de la transaction. L'acquisition étendra considérablement le rôle essentiel de FactSet sur les marchés financiers mondiaux, faisant progresser sa stratégie de données ouvertes.

CGS gère une base de données de 60 éléments de données différents identifiant de manière unique plus de 50 millions d'instruments financiers mondiaux. C'est la base des fichiers maîtres de sécurité sur lesquels reposent les fonctions critiques de front, middle et back-office. CGS est le fournisseur exclusif des identifiants CUSIP et CINS dans le monde et agit également en tant qu'agence de numérotation officielle pour les identifiants ISIN aux États-Unis.