FactSet en ligne avec le consensus FactSet

(Boursier.com) — FactSet , le groupe actif dans la gestion des données financières et les logiciels, a publié au titre de son premier trimestre fiscal 2024, clos fin novembre, des revenus GAAP de 542 millions de dollars en augmentation de 7,4% en glissement annuel, un bénéfice GAAP par action de 3,84$ en hausse de 9,1% et un bpa ajusté de 4,12$ en hausse de 3,3%. Le consensus des analystes mesuré... par FactSet sur la période était de 540 millions de dollars de revenus pour 4,11$ de bpa ajusté. La mise à jour des prévisions pour l'exercice 2024 fait ressortir l'anticipation d'une croissance des revenus GAAP de 5,5 à 6%, pour une augmentation de la marge opérationnelle ajustée attendue entre 10 et 50 points de base et une croissance du bénéfice ajusté dilué par action de 6 à 9%.