Facebook veut changer de nom

(Boursier.com) — A la manière d'un Alphabet (Google), Facebook, le réseau social de Menlo Park, Californie, entend changer de nom afin de refléter la diversité de ses activités comprenant Facebook, mais aussi Instagram, Whatsapp, Oculus (...). Le site internet The Verge rapporte ainsi que le groupe de Mark Zuckerberg prévoit de changer de nom la semaine prochaine afin de souligner sa volonté de se concentrer sur la création de son fameux 'métavers'. The Verge cite une source au fait de la situation. Zuckerberg, leader du groupe, devrait ainsi lever le voile sur ce changement attendu de nom lors de la conférence Connect le 28 octobre, mais le nom pourrait être dévoilé plus tôt encore. Le métavers (metaverse) consiste en des environnements de mondes virtuels partagés et connectés.