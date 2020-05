Facebook s'offre GIPHY

(Boursier.com) — Facebook poursuit ses emplettes. Le géant américain va s'offrir GIPHY, la plateforme d'images animées partageables (GIF). Créé en 2013, Giphy va être intégrée à la plateforme Instagram. Le groupe de Marck Zuckerberg précise que 50% du trafic de GIPHY provient déjà d'applications Facebook, dont la moitié d'Instagram. "En réunissant Instagram et GIPHY, nous pouvons aider les gens à trouver plus facilement les GIF et stickers parfaits pour leurs Stories et Direct". Selon Axios, la transaction atteindrait environ 400 millions de dollars.