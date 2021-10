Facebook, plombé par Apple, mise sur le 'metaverse'

(Boursier.com) — Facebook a annoncé hier soir pour son troisième trimestre fiscal des profits supérieurs aux attentes de marché, dégageant un bénéfice ajusté par action de 3,22$ à comparer à un consensus de 3,2$. Ce profit ajusté par action était de 2,71$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 29 milliards de dollars, contre 21,5 milliards un an plus tôt et 29,5 milliards de consensus. Le bénéfice net trimestriel a atteint 9,19 milliards de dollars, contre 7,85 milliards un an avant. La marge opérationnelle a été de 36%, contre 37% un an plus tôt.

Alors que le groupe de Mark Zuckerberg est actuellement critiqué concernant sa réponse aux discours haineux sur sa plateforme, ce dernier a tenté de relativiser en soulignant les efforts destinés à attirer les jeunes utilisateurs et à construire une expérience digitale immersive. Le patron du réseau social évoque par ailleurs un effort coordonné des médias pour dépeindre une image trompeuse de sa compagnie.

La controverse n'aura toutefois pas empêché Facebook de faire grandir encore sa base d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur le troisième trimestre atteint 2,91 milliards, en croissance de 6% en comparaison de l'an dernier.

Facebook va commencer à publier les résultats financiers de ses 'laboratoires' de réalité augmentée et virtuelle en tant qu'unité distincte, où il investit des milliards dans son ambition de construire le 'métavers', et alors que le groupe précise que sa principale activité publicitaire fait face à des incertitudes significatives.

Facebook, qui a déclaré un bénéfice en hausse de 17% au troisième trimestre, a averti que les nouveaux changements de confidentialité d'Apple pèseraient sur son activité numérique au cours du trimestre en cours. La société de médias sociaux a déclaré des revenus trimestriels inférieurs aux attentes du marché, ce que la directrice des opérations, Sheryl Sandberg, explique donc par les changements apportés à iOS. David Wehner, directeur financier de Facebook, a déclaré que la société s'attendait à ce que son investissement dans sa division hardware Facebook Reality Labs, réduise le bénéfice d'exploitation global en 2021 d'environ 10 milliards de dollars. L'engagement financier sur cette unité axée sur le hardware qui travaillera sur les ambitions 'metaverse' de Facebook, survient alors que l'entreprise est submergée par la couverture des documents divulgués par l'ancienne employée de Facebook et lanceuse d'alerte Frances Haugen, selon laquelle l'entreprise a choisi le profit plutôt que la sécurité des utilisateurs.

Zuckerberg s'est défendu hier contre les critiques découlant des documents, qui, selon lui, brossent un "faux tableau de notre entreprise". Le PDG a déclaré que Facebook dans les années à venir ne serait pas considéré comme une entreprise de médias sociaux, mais comme une entreprise axée sur le fameux métavers. Le terme fait référence à un environnement virtuel partagé auquel des personnes utilisant différents appareils peuvent accéder.

Facebook, qui a beaucoup investi dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, notamment en achetant des sociétés comme Oculus, a créé cette année une équipe produit pour travailler sur le metaverse. Ce mois-ci, il a annoncé son intention d'embaucher 10 000 employés en Europe sur cinq ans pour plancher sur le sujet.

Pour permettre à ses actionnaires de patienter sereinement durant la transition, le groupe vient par ailleurs d'autoriser un gigantesque nouveau programme de rachat d'actions, additionnel, de 50 milliards de dollars.