Facebook : le régulateur anti-trust US menace le réseau social

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Facebook a perdu jeudi 2,72% à 196,75$ à la clôture de Wall Street, après la publication d'un article du 'Wall Street Journal' évoquant de possibles mesures anti-trust contre le réseau social. Le titre recule encore de 0,2% vendredi en cotations pré-séance, alors que les "futures" signalent une hausse de l'indice Dow Jones à l'ouverture.

Selon des sources citées par le quotidien américain, l'Agence fédérale de régulation du commerce (FTC) pourrait interdire à Facebook de renforcer l'interopérabilité entre ses différents services, dont les réseaux Facebook et Instagram, et les messageries Messenger et WhatsApp. Les différentes plateformes de Facebook revendiquent plus de 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde.

La FTC étudie la façon dont Facebook optimise ses produits en reliant ses applications entre elles ou en autorisant des rivaux à accéder aux informations de ses utilisateurs. Si la FTC décidait d'agir, elle pourrait demander à Facebook de limiter l'interopérabilité entre ses différents services, jugeant cette pratique anti-concurrentielle. Cela pourrait ouvrir la voie à une injonction interdisant à Facebook d'intégrer ses applis et mener à terme à un démantèlement du géant d'internet, affirme le journal.

Les grands acteurs d'internet, dont Facebook et Google (Alphabet), sont visés par plusieurs grandes enquêtes aux Etats-Unis, menées par les Etats américains et certaines autorités fédérales, qui s'inquiètent de leur façon de gérer les données personnelles et d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles.