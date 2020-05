Facebook lance une plateforme d'ecommerce, le titre bat des records !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Facebook bondit mercredi de 5,5% à Wall Street à 228,85$ en séance, un plus haut historique, au lendemain de l'annonce du lancement d'une plateforme de vente en ligne réservée aux entreprises de petite taille, baptisée "Facebook Shops".

Le nouveau service, lancé à la faveur de la crise du Covid-19, est en train d'être déployé et sera disponible largement dans les prochains mois, a précisé le réseau social. Les petites entreprises pourront créer facilement et gratuitement leur boutique en ligne via Facebook Shops, promet Facebook.

Ces boutiques virtuelles seront accessibles via Facebook et Instagram. Les internautes pourront suivre leurs colis et communiquer avec les vendeurs via WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram Direct.

"A l'heure actuelle, de nombreuses petites entreprises éprouvent des difficultés et avec la fermeture de magasins, d'autres cherchent à mettre leur entreprise en ligne" a expliqué Facebook dans un article de blog publié mardi. Notre objectif est de simplifier les achats et de permettre à quiconque, du propriétaire d'une petite entreprise à une marque mondiale, d'utiliser nos applications pour se connecter avec les clients", a ajouté le groupe fondé par Mark Zuckerberg.

Une source majeure de revenus, selon des analystes

Les marchés financiers ont donc salué l'initiative de Facebook, qui intervient alors que la crise du coronavirus a fait fortement augmenter le volume du commerce en ligne. Malgré la correction boursière, l'action Facebook gagne 11,5% depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 perd plus de 8%.

Dans une note publiée mercredi, Deutsche Bank estime que Facebook Shops pourrait générer non moins de 30 milliards de dollars de revenus annuels pour Facebook, via des commissions sur les transactions et des revenus publicitaires supplémentaires induits par cette offre. L'initiative est une "affirmation claire" de l'importance du ecommerce pour l'avenir du réseau social, estime l'analyste Lloyd Walmsley, qui confirme son conseil d'achat sur le titre.

De son côté, l'analyste de Morgan Stanley Brian Nowak salue ce qu'il qualifie de "l'expansion du 'mall social' de Facebook", dont il attend aussi des revenus supplémentaires annuels se comptant en milliards de dollars. Il maintient sa recommandation de "surpondérer" ("achat"), avec un objectif de cours de 230$, qui offre cependant peu de potentiel, puisque le titre frôle déjà ce niveau.