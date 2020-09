Facebook : l'élection présidentielle en question

Facebook : l'élection présidentielle en question









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Facebook souhaite mettre les choses au clair. A l'approche de l'élection présidentielle américaine, le 3 novembre prochain, le réseau social a annoncé qu'il interdira la diffusion de nouvelles publicités politiques dans la semaine précédant le scrutin. Facebook autorisera toujours les publicités politiques 'vérifiées' plus d'une semaine avant l'élection. En plus de cette interdiction, Facebook a déclaré qu'il étiquetterait tout message d'un candidat tentant de déclarer sa victoire avant la publication des résultats finaux avec un lien vers les résultats officiels de Reuters et du National Election Pool.

Facebook a également indiqué qu'il supprimerait les messages qui tentent de décourager les gens d'aller voter en prétendant qu'ils attraperont le Covid-19 s'ils se rendent aux urnes. Pour les autres messages qui "pourraient utiliser le Covid-19 pour décourager le vote", Facebook a déclaré qu'il joindrait un lien vers "des informations faisant autorité" sur la pandémie.

"Je crois que notre démocratie est assez forte pour résister à ce défi et pour assurer des élections libres et équitables, même s'il faut du temps pour que chaque vote soit compté", a écrit Marc Zuckerberg dans un post sur Facebook. "Nous avons déjà voté lors de pandémies mondiales. Nous pouvons le faire. Mais il va falloir un effort concerté de tous - partis politiques et candidats, autorités électorales, médias et réseaux sociaux, et finalement les électeurs aussi - pour être à la hauteur de nos responsabilités".

This morning Mark announced our latest efforts related to the U.S. elections, which are designed to help encourage voting, ensure people have accurate info about voting, and help reduce confusion and post-election uncertainty: https://t.co/BaGkItq0A1

— Facebook (@Facebook), via Twitter