Facebook : l'accident bête ?

(Boursier.com) — Facebook a expliqué la panne géante ayant paralysé ses sites plus de six heures durant lundi par l'échec d'une opération basique de maintenance sur le réseau reliant les centres de données du groupe. Santosh Janardhan, le vice-président du groupe chargé de l'ingénierie, a indiqué sur les réseaux sociaux que les ingénieurs de Facebook avaient activé une commande ayant involontairement déconnecté les centres de données de Facebook du reste du réseau mondial. Tandis que plus de 3 milliards d'utilisateurs se trouvaient alors dans l'incapacité d'utiliser Facebook, Instagram ou WhatsApp, les employés du groupe californien se sont eux-mêmes trouvés dépourvus de leurs outils internes habituellement utilisés pour examiner et réparer ce genre de pannes. Une équipe a ensuite été envoyée sur le site abritant les centres de données pour tenter de redémarrer les systèmes, mais ces ingénieurs ont mis du temps à accéder aux serveurs du fait des systèmes de sécurité élaborés.

Mark Zuckerberg, le patron du réseau social, a par ailleurs défendu les objectifs de son groupe, accusé de privilégier les profits au détriment des utilisateurs. Zuckerberg a rejeté hier soir les accusations, formulées devant le Congrès américain, d'une ancienne employée. Dans un message sur le réseau social, le cofondateur et dirigeant de Facebook affirme que ces critiques vont à l'encontre des objectifs du groupe. "L'argument selon lequel nous mettons délibérément en avant du contenu qui rend les gens en colère, pour des profits, est totalement illogique", a asséné le dirigeant. "Nous faisons de l'argent avec les publicités, et les annonceurs nous disent sans arrêt qu'ils ne veulent pas leurs publicités au côté de contenus nuisibles ou véhéments", a expliqué encore Zuckerberg. L'audition au Congrès de Frances Haugen s'était déroulée au lendemain de la panne mondiale du réseau social.