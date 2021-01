Facebook explose le consensus

(Boursier.com) — Facebook a publié hier soir des résultats assez exceptionnels, monétisant au mieux ses activités, mais le groupe de Mark Zuckerberg se montre prudent face aux obstacles significatifs en matière publicitaire pour 2021 et à la concurrence d'Apple, qui pourrait être sérieuse selon le fondateur du réseau social californien. Zuckerberg a ainsi admis qu'Apple était désormais l'un des plus grands rivaux de son groupe.

Pour le trimestre écoulé, la firme de Menlo Park a annoncé des revenus de 28,1 milliards de dollars et un bénéfice par action de 3,88$, alors que les analystes ne tablaient que sur 26,4 milliards de recettes et 3,2$ de bénéfice par action. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté pour sa part de 11% à 1,84 milliard en moyenne. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a grimpé de 12% à 2,8 milliards ! Malgré les commentaires prudents du directeur financier David Wehner au sujet des "incertitudes significatives", il faut donc reconnaître que Facebook est plus que jamais incontournable, et parvient à monétiser ses opérations de mieux en mieux. Wehner anticipe des taux de croissance des revenus totaux stables ou en modeste accélération séquentielle sur les premier et deuxième trimestres 2021.

Sur le trimestre clos, les revenus totaux se sont appréciés de 33% en glissement annuel. Pour l'exercice, la croissance ressort à 22% et les revenus totalisent près de 86 milliards de dollars. Les revenus publicitaires se sont améliorés de 31% sur le quatrième trimestre et de 21% sur l'année fiscale close. Le bénéfice net trimestriel a atteint 11,22 milliards de dollars, en augmentation de 53% en glissement annuel, portant les profits annuels à 29,15 milliards de dollars, en hausse de 58%. Le bpa a grimpé de 52% sur le trimestre et de 57% sur l'exercice.