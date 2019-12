Facebook et Google visés par une nouvelle enquête de Bruxelles

(Boursier.com) — La Commission européenne a infligé ces dernières années des amendes record à Google (filiale d'Alphabet), mais elle n'en a pas terminé avec les géants américains d'internet. Ainsi, la Commission a indiqué lundi avoir ouvert une enquête préliminaire sur Google et un autre géant du web, Facebook, concernant leur façon de collecter et d'utiliser les données personnelles de leurs utilisateurs.

Bruxelles a ainsi envoyé des questionnaires dans le cadre de cette investigation préliminaire sur les pratiques de Google et Facebook concernant l'utilisation des données personnelles. Ces enquêtes portent sur la "manière dont ces données sont collectées, traitées, utilisées et monétisées, y compris à des fins publicitaires", a indiqué une porte-parole de la Commission.

A l'issue de cette enquête préliminaire, Bruxelles fera savoir si elle ouvre ou non une enquête formelle. Ces deux dernières années, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a infligé plus de 8 milliards d'euros d'amendes à Google et a exigé des modifications de ses pratiques commerciales.

Au sein de la nouvelle Commission européenne, Mme Vestager est désormais vice-présidente, mais elle détient toujours le portefeuille de la concurrence, et elle est en outre chargée de la régulation du numérique.