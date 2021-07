Facebook : en attendant le méta-univers, voici les comptes

Facebook : en attendant le méta-univers, voici les comptes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Facebook abandonnait plus de 3% hier soir après les comptes, sur des craintes de ralentissement de l'expansion au second semestre. Pour le trimestre clos, le géant californien des réseaux sociaux a facilement battu le consensus. Mais il prévient dans le même temps d'un ralentissement significatif attendu de la croissance. Pour le second trimestre, le groupe de Mark Zuckerberg a dégagé un bénéfice ajusté par action de 3,61$, à comparer à un consensus de 3,03$. Les revenus ont été de 29,08 milliards de dollars contre 27,9 Mds$ attendus. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a été de 1,91 milliard, en ligne avec les estimations de marché. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a été de 2,9 milliards. Le revenu moyen par utilisateur a été de 10,12$, contre 9,7$ de consensus.

En tenant compte de Facebook, d'Instagram, de Messenger et de WhatsApp, le groupe précise qu'il affichait 3,51 milliards d'utilisateurs mensuels sur le second trimestre, contre 3,45 milliards sur le premier trimestre.

Les revenus trimestriels se sont envolés de 56% en glissement annuel. Il s'agit du rythme de croissance le plus élevé depuis 2016, après un bond déjà notable de 48% au premier trimestre. Le prix moyen par publicité s'est en effet apprécié de 47% ! Le free cash flow trimestriel a été de 8,51 milliards de dollars, contre 9 milliards de consensus de marché.

Du côté de la guidance, toutefois, la prudence domine. Pour le second semestre, Facebook anticipe que les taux de croissance des revenus devraient décélérer significativement. Le consensus est pour l'heure de 28,2 milliards de dollars de recettes sur le troisième trimestre, ce qui traduirait une croissance légèrement supérieure à 30%... Confortable tout de même.

A plus long terme, Zuckerberg a fait allusion au projet de 'metaverse', "un environnement virtuel où vous pouvez être présent avec des gens dans des espaces digitaux". Dans les prochaines années, le patron de Facebook prévoit que le groupe soit perçu comme une "compagnie de métaverse", plus que comme un groupe de médias sociaux. La publicité devrait représenter une part significative de cet univers nouveau, mais Facebook n'en profiterait pas pour vendre des appareils à prix élevé, promet le dirigeant.