Facebook : bénéfice presque doublé au 1er trimestre, le titre bondit

(Boursier.com) — Facebook a publié mercredi après la clôture de Wall Street des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes du marché, portés par la forte hausse des revenus publicitaires. A Wall Street, le titre Facebook bondissait de 6,4% dans les échanges d'après clôture, et devrait ouvrir sur un record jeudi, si cette progression se confirme.

Le réseau social (qui possède aussi Instagram et WhatsApp), a également fait état d'une hausse de 10% de ses utilisateurs actifs mensuels, à 2,85 milliards, conforme aux attentes des analystes. La crise du coronavirus a provoqué un bond de la fréquentation d'internet et des réseaux sociaux, attirant les annonceurs publicitaires, notamment des PME désireuses de se faire connaître et de séduire des nouveaux clients en période de restrictions sanitaires. Ce phénomène a aussi bénéficié à Alphabet, la maison mère de Google, qui a publié mardi soir des comptes très supérieurs aux attentes pour le premier trimestre.

Pour la période janvier-mars, le bénéfice net de Facebook s'est établi à 9,5 milliards de dollars, soit 3,30$ par action, contre 4,9 Mds$ (1,71$ par action) un an plus tôt (+94% !) Les analystes anticipaient en moyenne un bpa de 2,37$, selon des données IBES de Refinitiv

Le chiffre d'affaires de Facebook, essentiellement issu de la publicité, s'est établi à 26,17 Mds$ (+48% sur un an), battant le consensus qui ressortait à 23,67 Mds$.

Quelques vents contraires anticipés au second semestre 2021

Pour les trimestres à venir, Facebook s'est cependant montré assez prudent dans ses prévisions. Ainsi, aux troisième et quatrième trimestres, la direction s'attend à un ralentissement significatif de la croissance des revenus, compte-tenu d'un effet de base défavorable par rapport à 2020, a indiqué le directeur financier Dave Wehner.

En outre, les changements réglementaires et sur les plateformes vont aussi peser, a ajouté le dirigeant lors d'une conférence téléphonique, en citant la dernière mise à jour par Apple de son système d'exploitation, iOS 14.5, qui permet de bloquer les publicités... "Nous attendons le début de l'impact négatif au deuxième trimestre", a indiqué M. Wehner.

"Nous allons continuer à investir de façon agressive pour créer de nouvelles expériences remarquables pendant les années à venir, y compris dans des domaines encore peu explorés comme les réalités augmentées et virtuelles, le e-commerce et l'économie des influenceurs", a indiqué de son côté le fondateur et patron Mark Zuckerberg, cité par le communiqué du groupe.