Facebook au plus haut historique après les comptes

(Boursier.com) — Facebook gagne 8,2% à 254$ à Wall Street, au plus haut historique après ses trimestriels. Le groupe de Mark Zuckerberg n'a pas démérité sur le trimestre clos, affichant de solides résultats malgré le Covid-19 et le boycott publicitaire de certains grands annonceurs. Le groupe de Menlo Park a pratiquement doublé son bénéfice au second trimestre, alors que ses revenus totaux ont progressé de 11% en glissement annuel. Le réseau social californien a dégagé un bénéfice net de 5,18 milliards de dollars, 1,80$ par titre, contre 2,62 milliards de dollars et 91 cents par action un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 18,7 milliards de dollars, contre 16,9 milliards un an avant. Le consensus FactSet était logé à 1,39$ de bpa pour 17,3 Mds$ de recettes.

Sur le second trimestre, et durant les trois premières semaines de juillet, les revenus publicitaires ont augmenté de 10% en glissement annuel. Le groupe envisage une tendance similaire pour le troisième trimestre fiscal. A fin juin 2020, Facebook affichait par ailleurs 2,7 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui représente une belle expansion de 12% en comparaison de l'an dernier. Néanmoins, avec les assouplissements des restrictions dues à la crise sanitaire, Facebook s'attend à ce que le nombre d'utilisateurs actifs se stabilise ou baisse légèrement dans la plupart des régions.

Le groupe prévoit, pour l'année 2020, des dépenses de capitaux d'environ 16 milliards de dollars, en haut de fourchette de la guidance antérieure - qui allait de 14 à 16 milliards. Facebook ajoute que les perspectives demeurent conditionnées à l'évolution de la crise du Covid-19. Le taux d'imposition annuel est attendu autour de 15%, sans grande évolution par rapport aux 16% du second trimestre.