Facebook (+1,7%) lance une boutique en ligne pour les PME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Facebook a gagné mardi de 1,73% à Wall Street à 216,88$, saluant l'annonce du lancement d'une plateforme de vente en ligne réservée aux entreprises de petite taille, baptisée "Facebook Shops". Le service est en train d'être déployé et sera disponible largement dans les prochains mois, a précisé le réseau social. Les petites entreprises pourront créer facilement et gratuitement leur boutique en ligne via Facebook Shops, promet le groupe.

Ces boutiques virtuelles seront accessibles via Facebook et Instagram. Les internautes pourront suivre leurs colis et communiquer avec les vendeurs via WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram Direct.

Les marchés financiers ont salué l'initiative, qui intervient alors que la crise du coronavirus a fait fortement augmenter le volume du commerce en ligne. Malgré la correction boursière, l'action Facebook gagne encore 5,7% depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 a perdu 9,5%.

"A l'heure actuelle, de nombreuses petites entreprises éprouvent des difficultés et avec la fermeture de magasins, d'autres cherchent à mettre leur entreprise en ligne" a expliqué Facebook dans un article de blog publié mardi. Notre objectif est de simplifier les achats et de permettre à quiconque, du propriétaire d'une petite entreprise à une marque mondiale, d'utiliser nos applications pour se connecter avec les clients", a ajouté le groupe fondé par Mark Zuckerberg.