ExxonMobil va annoncer une gigantesque acquisition

(Boursier.com) — ExxonMobil serait en pourparlers pour payer plus de 250$ par action pour Pioneer Natural Resources dans le cadre d'un accord entièrement en actions, selon Bloomberg. D'après des sources proches du dossier de l'agence, un accord pourrait être annoncé dès ce mercredi 11 octobre. Il s'agirait donc d'un deal potentiel de... 58 milliards de dollars ! Le géant pétrolier américain s'offrirait le producteur texan d'Irving Pioneer Natural Resources, comme les rumeurs antérieures le laissaient déjà pressentir. Le Wall Street Journal avait été le premier la semaine dernière à relayer cette rumeur d'une opération potentielle allant jusqu'à 60 milliards de dollars. Bloomberg avait confirmé les négociations.

Il pourrait ainsi s'agir de la plus grosse opération de fusions & acquisitions de l'année, mais aussi de la plus importante acquisition pour Exxon en plus de deux décennies. Le deal potentiel serait ainsi le plus important pour Exxon depuis le rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. Une telle transaction permettrait à ExxonMobil d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain.

Pioneer Natural Resources capitalise 55 milliards de dollars sur le NYSE. Le groupe est le troisième producteur de pétrole du bassin permien, après Chevron et ConocoPhillips. ExxonMobil est le leader pétrolier américain et produit en moyenne 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour dans le monde. Darren Woods, le directeur général d'Exxon, avait indiqué en juillet que le groupe continuait d'étudier de potentielles fusions et acquisitions, mais resterait sélectif et concentré sur la création de valeur.

Le deal serait donc le plus important de l'année, dépassant l'acquisition par Pfizer du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen pour 43 milliards de dollars annoncée en mars. Elle ferait d'ExxonMobil le premier producteur du bassin pétrolier américain le plus prolifique.

Un accord avec Pioneer réunirait deux des plus grands détenteurs de permis dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, faisant d'Exxon de loin le plus grand producteur de la zone avec une production d'environ 1,3 million de barils par jour. Cela étendrait également de plusieurs décennies l'inventaire de sites de forage de premier plan d'Exxon dans le bassin, fournissant ainsi du brut à faible coût et à faible risque bien au-delà de 2050 pour alimenter son réseau géant de raffineries, ajoute Bloomberg. Pioneer avait déjà suscité quelques spéculations en bourse, alors que son fondateur et DG Scott Sheffield avait déclaré en avril qu'il prévoyait de prendre sa retraite à la fin de l'année.