ExxonMobil : revenus trimestriels inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — ExxonMobil trébuche avant bourse à Wall Street, suite à la publication de revenus du quatrième trimestre inférieurs aux estimations. Le géant pétrolier a enregistré un bénéfice net de 12,75 milliards de dollars, ou 3,09 dollars par action, pour le trimestre clos, contre 8,87 milliards de dollars l'année précédente, à la même époque. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,40$, contre un consensus FactSet de 3,29$. Les revenus ont atteint 95,4 milliards de dollars contre 84,96 milliards de dollars il y a un an, en dessous du consensus FactSet qui était de 97,3 milliards. "Bien que nos résultats aient clairement bénéficié d'un marché favorable, les investissements anticycliques que nous avons réalisés avant et pendant la pandémie ont fourni l'énergie et les produits dont les gens avaient besoin alors que les économies commençaient à se redresser", a déclaré le DG Darren Woods.