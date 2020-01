ExxonMobil : résultats contrastés

(Boursier.com) — ExxonMobil, le géant pétrolier américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 5,69 milliards de dollars et 1,33$ par titre, contre 6 milliards et 1,41$ par action un an auparavant. Le groupe a bénéficié d'un gain non récurrent de 3,7 milliards de dollars sur un désinvestissement dans l'amont en Norvège. Le consensus de bpa était de 43 cents, mais n'est pas comparable au profit net publié. Le bénéfice ajusté par action se situe pour sa part à 41 cents, ratant le consensus. Les revenus de la firme ont régressé à 67,17 milliards de dollars sur le trimestre clos, contre 71,89 milliards de dollars un an avant et 64,6 Mds$ de consensus de place. La production en équivalent pétrole est ressortie à 4 millions de barils par jour, en ligne avec la période comparable de l'an dernier.