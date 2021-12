ExxonMobil : rentabilité confirmée !

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain, a dévoilé hier soir des estimations de résultats pour le quatrième trimestre suggérant un retour aux bénéfices sur l'ensemble de 2021. Exxon table donc sur un retour à des bénéfices annuels pour 2021, la hausse des prix du pétrole et du gaz ayant entraîné un gain pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars en termes de profit d'exploitation. Le plus grand producteur de pétrole américain a publié un aperçu des résultats du dernier trimestre montrant qu'il s'attend à une augmentation séquentielle des bénéfices de la production de pétrole et de gaz. Les bénéfices d'exploitation dans le raffinage et les produits chimiques seront stables ou en baisse. Les résultats officiels sont attendus le 1er février.

En 2020, Exxon a subi une perte historique de 22,4 milliards de dollars sur des dépréciations dues à la chute des prix du pétrole et à la baisse des marges de raffinage. Les réductions de coûts couplées à des hausses des prix de l'énergie lui ont permis de gérer sa dette et d'élaborer un programme de rachat d'actions pour l'année prochaine. Les analystes prévoient un bénéfice ajusté de 1,76$ par action pour le trimestre clos, contre 3 cents par action hors dépréciations il y a un an.

Le dépôt réglementaire de jeudi a montré que des charges ponctuelles pour dépréciation d'actifs et des coûts contractuels pourraient réduire les bénéfices pétroliers et gaziers jusqu'à 1,2 milliard de dollars. Exxon a également déclaré que des marges plus faibles dans les produits chimiques pourraient réduire les résultats de 600 millions de dollars à 800 millions de dollars, par rapport au bénéfice de 2,14 milliards de dollars des produits chimiques du troisième trimestre. Les marges de raffinage pourraient rester stables ou baisser de 200 millions de dollars par rapport au bénéfice de 1,23 milliard de dollars du trimestre précédent.

Mais Exxon a aussi signalé des gains de valeur de marché pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars pour le pétrole et le gaz, ainsi que sur les produits raffinés. Il a également déclaré que le produit de la vente d'actifs, y compris ses actifs britanniques en mer du Nord, pourrait atteindre 500 millions de dollars.

Les perspectives plus optimistes ont permis à Exxon d'améliorer ses plans de dépenses à 20-25 milliards de dollars par an pour de nouveaux projets jusqu'en 2027, dont 2,5 milliards de dollars par an pour les réductions de carbone. Exxon prévoit en outre de doubler son bénéfice annuel "pré-pandémique" d'ici 2025. Environ 60% des dépenses seront consacrées aux domaines de croissance clés du schiste américain, de la Guyane, du Brésil, du GNL et des produits chimiques.