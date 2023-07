ExxonMobil rate le consensus de profit à Wall Street

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain, a raté le consensus de profit pour son deuxième trimestre fiscal, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,94$ à comparer à un consensus de 2$ environ. Le bénéfice net trimestriel a atteint 7,9 milliards de dollars, contre un profit du premier trimestre de 11,4 milliards de dollars. Le cash flow des opérations a atteint 9,4 milliards de dollars et le free cash flow 5 milliards de dollars. Les revenus ont totalisé quant à eux 82,9 milliards de dollars sur la période close contre 82,3 milliards de dollars de consensus. Le groupe se dit en bonne voie pour réaliser 9 milliards de dollars d'économies structurelles de coûts d'ici la fin de l'année, et en comparaison de 2019.

Le groupe maintient ses estimations 2023 de dépenses de capitaux entre 23 et 25 milliards de dollars, contre 22,7 milliards un an plus tôt. Il entend par ailleurs mener à bien des rachats d'actions pour environ 17,5 milliards de dollars cette année. Les distributions aux actionnaires du deuxième trimestre, de 8 milliards de dollars, comprenaient 4,3 milliards de rachats d'actions et 3,7 milliards de dividendes.

"Le travail que nous avons fait pour améliorer notre rentabilité sous-jacente se reflète dans nos résultats du deuxième trimestre, qui ont doublé par rapport à ce que nous avons gagné dans un environnement de prix des matières premières comparable il y a seulement cinq ans", relativise Darren Woods, président et directeur général. "Les bénéfices ont totalisé plus de 19 milliards de dollars au cours du premier semestre, et nous sommes sur la bonne voie pour réduire structurellement les coûts de 9 milliards de dollars à la fin de l'année par rapport à 2019. La production est en hausse de 20% d'une année sur l'autre en Guyane et dans le Permien, et nous jouons un rôle de premier plan dans la transition énergétique de l'industrie avec un accord pour l'acquisition de Denbury et avec trois accords de prélèvement de CO2 à l'échelle mondiale. Cela reflète l'opportunité significative de développer de manière rentable notre activité Low Carbon Solutions en créant une proposition de décarbonation convaincante pour les clients avec le potentiel de réduire les émissions industrielles de la côte du Golfe de 100 millions de tonnes métriques par an".