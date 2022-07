ExxonMobil quadruple son bénéfice !

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain, a affiché des résultats assez ébouriffants pour le deuxième trimestre fiscal, quadruplant son bénéfice en glissement annuel à 17,85 milliards de dollars en GAAP, contre 4,69 milliards de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a aussi quadruplé par rapport à l'an dernier à 4,14$, et double séquentiellement par rapport au trimestre antérieur. Le consensus était de 3,74$. Les dépenses de capitaux et exploration ont atteint 4,61 milliards de dollars, contre 3,8 milliards un an avant. Les bénéfices et le cash flow ont profité d'une production accrue, de réalisations plus importantes et d'un strict contrôle des coûts, selon le PDG du groupe, Darren Woods. Le free cash flow a atteint 16,9 milliards de dollars. Les distributions aux actionnaires ont été de 7,6 milliards de dollars, dont 3,7 milliards de dollars de dividendes.