ExxonMobil : plus de 9 milliards de dollars de bénéfice trimestriel

(Boursier.com) — ExxonMobil , le géant pétrolier américain qui vient d'annoncer une OPA de près de 60 milliards de dollars sur Pioneer Natural Resources, a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 9,1 milliards de dollars, en retrait de plus de 50% en glissement annuel mais en hausse en comparaison du trimestre antérieur. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,25$, contre 4,68$ un an avant. Le consensus était de 2,37$. Les revenus se sont établis à 90,8 milliards de dollars, également inférieurs aux attentes. La base de comparaison est relativement difficile, du fait de l'évolution défavorable des cours du brut sur un an et de la faiblesse des marges de raffinage ou de chimie. Toutefois, les prix du pétrole se sont améliorés par rapport au deuxième trimestre avec un prix moyen du baril logé à 85,92$ sur la période close contre 77,73$ un trimestre avant. Exxon a par ailleurs relevé son dividende au-dessus des attentes et affiché une augmentation inattendue du cash flow. Le dividende trimestriel est ainsi porté à 95 cents par action. Le free cash flow du troisième trimestre a plus que doublé en comparaison du trimestre antérieur à 11,7 milliards de dollars.

Les réserves de liquidités ont augmenté de 10% par rapport au deuxième trimestre pour atteindre 33 milliards de dollars. "Nous sommes vraiment satisfaits de notre solde de trésorerie", a déclaré Kathryn Mikells, directrice financière, citée par Reuters. "Cela nous place dans une bonne position pour garantir en fin de compte la flexibilité dont nous avons besoin lorsque le cycle des matières premières se retournera contre nous". Mikells a déclaré que la société maintenait inchangé son objectif de production de 3,7 millions de bepj pour 2023. Le groupe devrait en outre redistribuer 17,5 milliards de dollars par rachats de titres cette année. Exxon a atteint au troisième trimestre son objectif de réduire ses coûts de 9 milliards de dollars par rapport à 2019. Le groupe a ainsi atteint cet objectif d'économies de coûts un trimestre plus tôt que prévu. Le géant pétrolier place enfin ses dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année dans la partie supérieure de sa guidance antérieure allant de 23 à 25 milliards de dollars.