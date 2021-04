ExxonMobil : gros rebond des résultats trimestriels

(Boursier.com) — Solide trimestre pour ExxonMobil. Le géant texan de l'énergie, qui avait essuyé une perte historique en 2020, a vu ses bénéfices bondir sur les trois premiers mois de l'année grâce à la remontée des cours du brut et à son programme de réduction de coûts. Sur la période, la firme a généré 2,73 Mds$ de profits, soit un bpa de 64 cents, contre une perte de 610 M$ ou 14 cents par action un an plus tôt. Le bpa ajusté atteint 65 cents contre 60 cents attendus par les analystes. Les revenus ont grimpé de 5,3% à 59,15 Mds$, également supérieurs au consensus. La production a augmenté de 3% à 3,8 millions de barils équivalent pétrole par jour. Le groupe généré 9,57 Mds$ de cash-flow sur le trimestre, 50% de plus qu'il y a un an.