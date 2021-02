ExxonMobil et Chevron ont discuté fusion l'an dernier

(Boursier.com) — ExxonMobil et Chevron, les deux colosses pétroliers américains, ont tenu des discussions préliminaires en vue d'un potentiel rapprochement l'année dernière, rapporte le Wall Street Journal. Les deux compagnies ont toutefois indiqué que ces négociations n'avaient été qu'une tentative, et qu'aucun échange n'était actuellement en cours. Les deux titres des majors pétrolières pourraient toutefois grimper ce jour à Wall Street, sur cette nouvelle pourtant quelque peu datée. Ils évoluent au plus bas de trois semaines. Pour l'heure, les cours du brut sont plutôt orientés en hausse ce lundi, alors que les membres de l'OPEP semblent résister à la tentation d'augmenter leurs productions.