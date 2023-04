ExxonMobil et Chevron dégagent encore d'énormes profits

(Boursier.com) — ExxonMobil et Chevron ont encore dégagé de très importants bénéfices au premier trimestre après les records de l'an passé, et les deux géants pétroliers américains ont battu les estimations des analystes sur la période. Ces nouveaux résultats robustes surviennent alors que les prix du brut et du gaz naturel ont chuté ces dernières semaines, sur fond de vive remontée des taux des grandes Banques centrales pour maîtriser l'inflation et de craintes sur la vigueur de l'économie mondiale.

ExxonMobil a ainsi enregistré un profit net de 11,4 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en repli de 11%, pour des revenus de 86,56 Mds$ (-4,3%). Le bpa ajusté atteint 2,83$ contre 2,07$ un an plus tôt et un consensus logé à 2,63$. Les flux de trésorerie d'exploitation ont totalisé 16,3 milliards de dollars sur le trimestre alors que la production nette de pétrole et de gaz a augmenté de près de 300.000 barils d'équivalent pétrole par jour par rapport au premier trimestre 2022, hors cessions, à 3,831 millions bpj.

La major pétrolière basée au Texas a enregistré une charge d'environ 200 millions de dollars sur le trimestre en raison des taxes exceptionnelles imposées par l'Europe après l'invasion à de l'Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les prix de l'énergie. Le groupe poursuit Bruxelles dans le but d'obtenir la suppression de la taxe, arguant que Bruxelles a outrepassé son autorité légale en introduisant la nouvelle taxe. "Ce fut un premier trimestre record après une année record et cela malgré le fait que les prix de l'énergie ont baissé", a déclaré Kathy Mikells, directrice financière d'Exxon. La société affirme rester sur la bonne voie pour réaliser 9 milliards de dollars d'économies de coûts structurels d'ici la fin de 2023 par rapport à 2019, après avoir déjà réalisé 7,2 Mds$ d'économies à ce jour

Chevron a de son côté engrangé 6,57 milliards de dollars de profits sur les trois premiers mois de 2023 (7,85 Mds$ un an auparavant), soit un bpa ajusté de 3,55$ contre 3,38$ attendus. Les revenus ont atteint 50,79 Mds$ alors que la production d'hydrocarbures a reculé de 2,6% à 2,979 millions bpj. Les flux de trésorerie opérationnels se sont établis à 7,2 Mds$. "Nous livrons de solides résultats financiers et augmentons les retours de cash aux actionnaires ", déclare Mike Wirth, DG de Chevron. Le retour sur capitaux employés de la société a été supérieur à 12% pendant sept trimestres consécutifs, et la société a reversé 6,6 milliards de dollars aux actionnaires au premier trimestre, soit une augmentation de 65% par rapport à l'année dernière. La firme basée en Californie s'est engagée à maintenir les versements aux actionnaires alors même qu'elle fait face à des pressions pour financer de nouveaux projets essentiels à l'expansion de la production.