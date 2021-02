ExxonMobil en pertes pour la première fois en 40 ans

ExxonMobil en pertes pour la première fois en 40 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ExxonMobil a affiché sa première perte annuelle en 40 ans avec les dépréciations, mais ses résultats trimestriels ajustés ont dépassé les attentes. Le groupe a passé 19,3 milliards de dollars de dépréciations d'actifs. En dehors de ces éléments, le groupe a renoué avec la rentabilité au quatrième trimestre, dégageant un bénéfice par action de 3 cents, contre un consensus de 2 cents. Le cash flow des opérations a représenté 4 milliards de dollars sur le quatrième trimestre. Le groupe explique par ailleurs qu'il maintiendra son dividende de 3,7 milliards par trimestre. Après dépréciations, la perte trimestrielle nette ressort à 20,1 milliards de dollars, 4,7$ par titre, contre un profit net de 5,7 milliards un an avant. Le déficit net annuel s'élève à 22,4 milliards, contre un bénéfice de 14,3 milliards un an plus tôt.