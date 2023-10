ExxonMobil confirme l'acquisition de Pioneer pour près de 60 milliards de dollars !

(Boursier.com) — ExxonMobil a confirmé ce mercredi un accord définitif en vue de l'acquisition de Pioneer Natural Resources dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée 59,5 milliards de dollars, 253$ par titre, sur la base du cours de clôture d'Exxon le 5 octobre. Selon les termes de l'opération, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions ExxonMobil pour chacun de leurs titres à la finalisation. La valeur totale d'entreprise dette nette comprise est de 64,5 milliards de dollars sur ces bases.

Le géant pétrolier américain s'offre ainsi le producteur texan d'Irving Pioneer Natural Resources, comme les rumeurs antérieures le laissaient déjà pressentir. Il s'agit de la plus grosse opération de fusions & acquisitions de l'année, mais aussi de la plus importante acquisition pour Exxon en plus de deux décennies. Le deal potentiel sera ainsi le plus important pour Exxon depuis le rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars. Une telle transaction permettra à ExxonMobil d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain.

Pioneer Natural Resources capitalise 55 milliards de dollars sur le NYSE. Le groupe est le troisième producteur de pétrole du bassin permien, après Chevron et ConocoPhillips. ExxonMobil est le leader pétrolier américain et produit en moyenne 3,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour dans le monde. Darren Woods, le directeur général d'Exxon, avait indiqué en juillet que le groupe continuait d'étudier de potentielles fusions et acquisitions, mais resterait sélectif et concentré sur la création de valeur.

Le deal est le plus important de l'année, dépassant l'acquisition par Pfizer du fabricant de médicaments anticancéreux Seagen pour 43 milliards de dollars annoncée en mars. Elle fera d'ExxonMobil le premier producteur du bassin pétrolier américain le plus prolifique.

L'accord avec Pioneer réunit deux des plus grands détenteurs de permis dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, faisant d'Exxon de loin le plus grand producteur de la zone avec une production d'environ 1,3 million de barils par jour. Cela étend également de plusieurs décennies l'inventaire de sites de forage de premier plan d'Exxon dans le bassin, fournissant ainsi du brut à faible coût et à faible risque bien au-delà de 2050 pour alimenter son réseau géant de raffineries, selon Bloomberg.

Le prix par action mentionné représente une prime d'environ 18% par rapport au cours de clôture non perturbé de Pioneer le 5 octobre et une prime de 9% par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction, qui est soumise aux examens et approbations réglementaires habituels. Elle est également soumise à l'approbation des actionnaires de Pioneer. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2024.